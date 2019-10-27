РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 27 окт. В солодежном центре «Спутник» в Домодедове впервые написали Всероссийский географический диктант, на него зарегистрировали 15 человек, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

Всероссийский географический диктант проходит в этом году в пятый раз, но площадка в Домодедове организована впервые.

«Мы организовали простейшую регистрацию: пол и возраст. Это позволяет, во-первых, понимать, сколько человек придет, и, во-вторых, собрать статистику по участникам. Оказалось, что заинтересовалось 15 человек. Совершенно разного возраста: от 11 лет до 70 лет», - сказал заместитель председателя местного отделения Русского географического общества Владимир Шленсков.

Он также добавил, что в Домодедове организована еще одна площадка в Константиновской школе, но не от местного отделения РГО.

Из 15 зарегистрированных участников в итоге на диктант пришли семеро.