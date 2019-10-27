РИАМО - 27 окт. На следующей неделе в столице пройдут мероприятия в рамках проекта «Субботы московского школьника», ребят научат моделировать движение лунохода, разбираться в дипломатии и создавать анимацию, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Все мероприятия пройдут 2 ноября, на них нужно заранее зарегистрироваться.

«Центральный дом Российской армии имени М.В. Фрунзе приглашает на торжественное мероприятие, посвященное годовщине завершения освобождения территории СССР от немецко-фашистских захватчиков. Школьники пообщаются с героями Советского Союза и России, участниками Великой Отечественной войны и военных конфликтов. Для гостей пройдет концертная программ», – говорится в сообщении.

В Российском государственном университете имени А.Н. Косыгина школьников научат анимации в среде Processing. На лекции в Московском институте электронной техники расскажут о методах передачи информации и принципах работы современной техники – телефона, квадрокоптера и других.

Для учеников 7-11-х классов и студентов колледжей во Всероссийском государственном университете юстиции проведут спортивную версию телевизионной игры «Что? Где? Когда?». Участников ждут вопросы, посвященные теории государства и права, истории и обществознанию.

В дипломатической академии министерства иностранных дел России расскажут о роли РФ в современной системе международных отношений и сегодняшней конъюнктуре мировой политики.

Выбрать будущую профессию помогут мастер-классы, практикумы, настольные игры, консультации психолога в колледже Всероссийского государственного университета юстиции.

На мастер-классе в Московском государственном университете имени Н.Э. Баумана школьников познакомят с виртуальной моделью колесного лунохода и его основными блоками управления. Также при помощи платформы математического моделирования ребята научатся задавать его маршрут.

«Преподаватели Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина расскажут о творчестве Вивьен Вествуд и традициях легендарных модных домов. Также школьников ждет необычный мастер-класс по созданию модного аксессуара из кожи», – отмечается в материале