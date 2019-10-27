РИАМО - 27 окт. В столичном районе Ростокино ликвидировали возгорание в ангаре на площади 6 квадратных метров, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«Подразделения выезжали по адресу: улица Сельскохозяйственная, дом 12б, строение 18. В металлическом ангаре загорелась складированная продукция на площади 6 квадратных метров», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате происшествия никто не пострадал. Возгорание ликвидировано.