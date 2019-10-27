РИАМО - 27 окт. За два года с момента открытия ландшафтный парк «Зарядье» в Москве посетили 23 миллиона человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«За два года с момента открытия «Зарядье» увидели 23 миллиона человек. За это время больше людей побывали разве что в московском метро», – написал Собянин в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, это «очень удачный проект, который собирает премии по всему миру, да и просто радует глаз».

Парк «Зарядье» построили на месте снесенной в 2006 году гостиницы «Россия». Его открытие приурочили ко Дню города Москвы в 2017 году. Общая площадь парка составляет более 13 гектаров.

Что посмотреть в парке «Зарядье»: интерактивная карта>>