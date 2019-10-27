РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 окт. Спортсмен из городского округа Подольск Борис Шикунов стал чемпионом мира по кикбоксингу на соревнованиях в Боснии и Герцеговине, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Сараеве (Босния и Герцеговина) с 20 по 27 октября проходит чемпионат мира по кикбоксингу с участием 750 спортсменов из 58 стран.

«Спортсмен спортивного клуба «Цезарь» городского округа Подольск Борис Шикунов в составе сборной России по кикбоксингу стал чемпионом мира в весе до 63,5 килограммов в дисциплине «Лоу-кик», - говорится в сообщении.

Администрация городского округа поздравляет подольского спортсмена и его тренера Алексея Батина с победой.