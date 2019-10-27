РИАМО - 27 окт. Текущее воскресенье может стать самым теплым в Москве за всю историю метеонаблюдений, температура воздуха может зафиксироваться на отметке плюс 15 градусов, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Рекорд за всю историю метеонаблюдений – плюс 15 градусов. Официально 27 октября можно назвать самым теплым, если отметка на градусе термометра достигнет той же температуры», – сказал собеседник агентства.

Это воскресенье в Москве и Подмосковье завершит аномально теплый период в октябре. Ближе к вечеру, с подходом холодного атмосферного фронта с северо-запада, местами начнется небольшой дождь. Скорость ветра может составить до 12-14 метров в секунду, при этом предстоящей ночью ожидается усиление порывов.

На предстоящей неделе в регионе ожидается похолодание вплоть до отрицательных температур. Также ожидается мокрый снег.

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