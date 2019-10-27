РИАМО - 27 окт. На следующей неделе в Москве и Подмосковье ожидается похолодание, ночные температуры могут достигать отрицательных значений, а в среду могут пойти дожди со снегом, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«В первый день новой недели Московский регион окажется под влиянием активного северного атлантического циклона, который изменит синоптическую ситуацию в центральной части европейской России. Связанный с ним холодный атмосферный фронт станет причиной кратковременных дождей и откроет дорогу холодному воздуху с усилением ветра», – сказал собеседник агентства.

По его словам, в понедельник в Москве и Подмосковье будет облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. В Москве будет от 5 до 8 градусов, по области от 4 до 9 градусов.

Во вторник также ожидается облачная погода, по региону пройдут дожди. Продолжится похолодание – ночью в столице ожидается 1-3 градуса тепла, днем от 4 до 6. По области ночью ожидается от минус 1 до плюс 4, днем будет от 2 до 7 градусов тепла, добавил синоптик.

Среда станет самым холодным днем на неделе: пройдут осадки в виде снега и дождя, в ночные и утренние часы ожидается гололедица. В дневные часы в Москве установится 1-3 градуса тепла, в области от минус 1 до плюс 4 градусов.

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