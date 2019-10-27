РИАМО - 27 окт. Вход на станции метро у столичных стадионов «ВЭБ Арена» и «РЖД Арена» могут ограничить вечером в воскресенье по требованию полиции из-за проведения футбольных матчей, сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

В 16:30 «Локомотив» и «Спартак» сыграют на «РЖД Арене» (станции «Черкизовская» и МЦК «Локомотив»), а «ЦСКА» и «Динамо» встретятся на «ВЭБ-Арене» (станции «ЦСКА», «Сокол», «Полежаевская» и МЦК «Зорге»).

«По требованию полиции на станциях метро, прилегающих к этим стадионам, возможны ситуативные ограничения входа/выхода», – говорится в сообщении.

Билеты на обратную поездку в метро пассажиров призвали покупать заранее. Это поможет сэкономить время в пути после окончания матча.