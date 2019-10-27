РИАМО - 27 окт. Пьяная ссора мужчины и женщины в поселке Новоселки городского округа Кашира закончилась поножовщиной, пострадавшего госпитализировали, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Он уточнил, что 26 октября в 11:59 из своего дома на улице Поселковой в поселке Новоселки городского округа Кашира бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости в ГБУЗ МО «Каширская ЦРБ» доставлен и госпитализирован мужчина 1975 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлена и доставлена в ОМВД женщина 1983 года рождения, зарегистрированная по вышеуказанному адресу. Преступление совершено в ссоре в ходе совместного распития спиртных напитков», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».