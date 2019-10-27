РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 окт. В гимназии имени Подольских курсантов микрорайона Климовск городского округа Подольск в образовательной акции «Географический диктант» приняли участие свыше 50 человек, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В воскресенье в пятый раз прошла образовательная акция «Географический диктант», организованная Русским географическим обществом. Традиционно одной из площадок написания диктанта стала гимназия имени Подольских курсантов.

«Площадкой для проведения географического диктанта мы уже являемся в третий раз. В предыдущие годы мы использовали одну аудиторию, а в текущем подготовили две. Началась акция с информационной видеотрансляции, после чего участникам рассказали о том, как будет проводиться диктант. Длиться он будет 45 минут - до 13:00. Результаты диктанта будут анонимными, ознакомиться с ними смогут только сами участники по идентификационным номерам», - сказала директор гимназии Наталья Квашенникова.

Географический диктант проводился в различных городах России, а также в других странах мира. Помимо этого, в акции участвовали и космонавты Международной космической станции, которые прислали видео-приветствие участникам.

В гимназии имени Подольских курсантов проводил диктант учитель географии Павел Красновид. Участие в акции приняли свыше 50 человек. Также написать диктант горожане могли и во Дворце молодежи.