РИАМО - 27 окт. На станции метро «Деловой центр» в Москве в воскресенье в рамках Urban.Tech Moscow 2019 пройдет идеатон – мероприятие, направленное на создание проектных кросс-функциональных команд и генерацию идей для разработки новых цифровых сервисов и продуктов, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

Участники будут представлять свои идеи для создания приложения по мониторингу движения наземного городского транспорта в реальном времени и маркетплейса IT-решений.

«Концепция «Умного города», которая сегодня реализуется в Москве, включает создание цифровой среды, обеспечивающей оптимальную работу всех городских служб и максимальное удобство для жителей. Кроме того, она формирует активный спрос на новые цифровые сервисы. Так, Urban.Tech Moscow призвана найти лучшие IT-продукты для решения актуальных городских задач», – сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Идеатоны направлены на подготовку к участию в конкурсе на соискание премий мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации». Премии присуждаются по итогам хакатона - соревнования разработчиков цифровых сервисов. Всего планируется вручить 10 премий по 1 миллиону рублей каждая. Победителями станут команды, представившие лучшие решения одной из конкурсных задач.

Идеатоны организованы по 10 задачам для отраслей хозяйства и экономики города. Это поиск уязвимостей, визуализация бюджетного процесса, выявление инновационной продукции, разработка прототипа мобильного приложения, распознающего товары на фотографии, предоставление персонализированного медиаконтента, оптимизация расходов на санитарное содержание улиц и другие.

Urban.Tech Moscow – международная программа для молодых специалистов в сфере информационных технологий. В 2019 году она проводится впервые, а к участию приглашены желающие из разных стран мира.