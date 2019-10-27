РИАМО - 27 окт. Программу капитального ремонта жилых домов на текущий году в столичном районе Печатники выполнили в полном объеме, сообщается на сайте префектуры Юго-Восточного административного округа Москвы.

«В этом году в ЮВАО силами ГБУ «Автомобильные дороги ЮВАО» и районных ГБУ «Жилищник» запланировано привести в порядок 54 многоквартирных жилых дома, где будет отремонтировано 306 систем», – говорится в сообщении.

В рамках капремонта проводят утепление фасадов, ремонт кровли, инженерных систем (систем горячего и холодного водоснабжения с заменой стояков в квартирах) и другие виды работ.

«На сегодняшний день уже сделаны 207 систем, остальные находятся в работе. При этом в Печатниках программа капремонта на 2019 год выполнена в полном объеме», – отмечается в материале.

Усилить работы необходимо в районах Люблино, Рязанский и Южнопортовый, а также на объектах, где ремонт проводит ГБУ «Автомобильные дороги ЮВАО».