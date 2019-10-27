РИАМО - 27 окт. На территории Московской области с вечера 27 октября по утро 28 октября ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Подмосковью.

Ранее экстренное предупреждение о сильном порывистом ветре было объявлено на день воскресенья.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 октября с 22 часов с сохранением до 9 утра 28 октября в Московской области ожидается усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду», – говорится в сообщении.

В доме рекомендуют отключить электричество, газ и водопровод, закрыть окна, также не советуют пользоваться лифтом в многоэтажном здании.

Прохожим на улице посоветовали укрыться от сильного ветра в подъезде или прочном здании, но не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий. Также нужно избегать деревьев и сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

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