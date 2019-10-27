РИАМО - 27 окт. Тело мужчины с колото-резаными ранениями груди обнаружили на лестничной площадке дома в Одинцове, по подозрению в убийстве в ходе пьяной ссоры задержали местного жителя, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, 25 октября в 14:00 на лестничной площадке дома на Можайском шоссе в Одинцове с проникающими колото-резаными ранениями грудной клетки обнаружен труп местного жителя 1990 года рождения.

«За совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по Одинцову ГСУ СК России по Московской области местный житель 1965 года рождения. Преступление совершено в ссоре в ходе совместного распития спиртных напитков», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».