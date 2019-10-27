РИАМО - 27 окт. Информация о задымлении в столичном торговом центре «Афимолл Сити» не соответствует действительности, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

Ранее СМИ сообщили, что в торговом центре «Афимолл Сити» на втором этаже наблюдается задымление.

«После проверки по адресу: Пресненская набережная, дом 2, загорания и задымления не обнаружено – наблюдается штатная работа дизельного генератора», – сказал собеседник агентства.

Эвакуация персонала и посетителей не проводилась.