РИАМО - 27 окт. В первой половине дня в воскресенье в столице зафиксировали порывы юго-западного ветра до 13 метров в секунду, температура колеблется около 12-13 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Утро встретило москвичей пасмурной, ветреной, но теплой погодой. В 9 часов утра температура воздуха в черте города колебалась от 12 до 13 градусов, что нечасто бывает даже в летний период. Осадков нигде не отмечалось, но небо плотно закрывали облака. Юго-западный ветер дул со средней скоростью 3-8 метров в секунду, повсеместно усиливаясь до 11-13 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Относительная влажность воздуха составляла 78-80%. Атмосферное давление в городе оставалось пониженным, 740 миллиметров ртутного столба.

На территории Москвы объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного ветра до 00:00 29 октября, в Подмосковье – до 00:00 28 октября. «Желтый» – это второй уровень погодной опасности, он означает потенциально опасную погоду.

Также МЧС объявило экстренное предупреждение о сильном ветре в мегаполисе. Прохожим рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, автомобиль следует парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Холода после аномального тепла: скоро ли придет зима в Московский регион>>