РИАМО - 27 окт. Участники столичного проекта «Московское долголетие» на следующей неделе смогут посетить уроки зумбы, гимнастики цигун и испанского языка, а также принять участие в вокальном конкурсе, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В районе Беговой (улица Правды, дом №1/2) 28 октября отпразднуют Международный день бабушек и дедушек. Участники проекта «Московское долголетие» откроют фотовыставку своих достижений и выступят на одной сцене со школьниками. Начало в 13:30», – говорится в сообщении.

В этот же день в 10:30 в Рязанском районе пройдут открытые занятия по зумбе и гимнастике цигун. В Чертанове Центральном 29 октября в 14:30 состоится урок по гимнастике. В Нагорном 29 октября в 13:45 горожан старшего поколения научат танцевать в стиле ретро.

Кроме того, 30 октября в 15:00 в районе Академический состоится показ спектакля, подготовленного участниками проекта «Московское долголетие» посещающими театральные студии. Они представят постановку «Свидание с Москвой».

В районе Южнопортовый 31 октября в 14:30 начнется вокальный конкурс «50+». В этот же день в 12:00 в Нагорном районе пройдет концерт, посвященный легендам советской эстрады 1950–1960-х годов. На сцене выступят участники «Московского долголетия».

А 1 ноября в 13:20 начнется концерт финалистов общегородского вокального конкурса «Возраста.Net» по адресу: улица Ивана Сусанина, дом 2/1. Участники проекта исполнят народные песни и композиции, посвященные России и ее столице.

Первого ноября в 09:00 в районе Нагорный начнется открытый урок испанского языка. Приглашаются все желающие участники столичного проекта.