РИАМО - 27 окт. В новой Москве злоумышленник проник в дом 67-летней пенсионерки и вынес оттуда имущество на сумму более 1 миллиона рублей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы столичного главка МВД РФ.

Инцидент произошел в деревне Фоминское поселения Первомайское.

«Неизвестный отжал пластиковую дверь и проник в дом, откуда совершил кражу имущества, принадлежащего женщине. Материальный ущерб составил свыше 1 миллиона рублей», – сказал собеседник агентства.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.