РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 окт. В подмосковном Подольске приступили к ликвидации несанкционированных навалов мусора у деревни Акишово, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

«В рамках полномочий территориальным отделом администрации округа «Дубровицкий» в настоящее время проводятся мероприятия по устранению несанкционированных навалов мусора. Очередной навал ликвидируется региональным оператором «МСК-НТ» на основании договора с собственником земельного участка вблизи деревни Акишово», – сказал Боярко.

Он отметил, что приблизительный объем мусора составляет около 60 кубометров. На очереди также ликвидация свалки отходов вблизи деревни Лемешово.