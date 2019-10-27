РИАМО - 27 окт. Неизвестный ранил ножом в грудь мужчину в столичном торговом центре на Сущевском Валу, пострадавшего госпитализировали, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

В полицию поступило сообщение о ножевом ранении в торговом центре на улице Сущевский Вал, дом 5, строение 12. По данному адресу расположен ТЦ «Савеловский».

«Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили 21-летнего мужчину с колото-резаным ранением грудной клетки справа», – сказал собеседник агентства.

Пострадавшего доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится доследственная проверка.