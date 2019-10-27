РИАМО - 27 окт. Возгорание произошло в гараже в поселке Победа городского округа Мытищи, в результате пожара пострадал один человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В воскресенье в 01:40 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в гараже по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, поселок Победа у дома №4.

«В 02:37 – ликвидация пожара. Есть пострадавший. К тушению привлекли две единицы техники и семь человек», – говорится в сообщении.