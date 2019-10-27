РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 окт. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий 30 октября проведет традиционную ежемесячную встречу с жителями, начало в 18:00, сообщил Ружицкий в своем Instagram-аккаунте.

«Дорогие друзья! В среду, 30 октября, проведу очередную встречу с жителями городского округа Люберцы. Обсудим вопросы готовности системы ЖКХ к осенне-зимнему периоду, а также ряд других актуальных тем», - отметил Ружицкий.

Он добавил, что встреча пройдет в большом зале школы искусств, расположенной в доме офицеров по адресу: Люберцы, улица 3-е Почтовое отделение, строение 30. Начало в 18:00.