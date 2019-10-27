РИАМО – 27 окт. Лоукостер «Победа» с 28 октября поднимет цены на рейсы из зарубежных аэропортов на 5, а не на 25 евро, как было запланировано ранее, сообщает ТАСС.

Мосгорсуд ранее запретил платную регистрацию на рейсы авиакомпании в зарубежных аэропортах. Лоукостер после этого заявил, что для исполнения решения суда включит в тариф стоимость услуги регистрации в зарубежных аэропортах, в результате цены на билеты в Россию из-за рубежа вырастут на 25 евро.

«Мы просим наших клиентов продолжить регистрироваться онлайн, тогда мы поднимем тарифы всего на 5 евро и вместе оплатим регистрацию только тех, кто фактически воспользуется услугой агента», – сказал представитель «Победы».

Он подтвердил, что повышение тарифов произойдет с 28 октября.

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