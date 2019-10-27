РИАМО - 27 окт. До конца текущего года в столице планируют сделать ремонт на 1,2 тысячи плоских и скатных крыш, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В городе программа капремонта многоквартирных домов рассчитана до 2044 года, но ее актуализируют минимум один раз в год.

«Работы касаются всего, что требует обновления, починки или замены: фасадов, подъездов, подвалов, лифтов, инженерных коммуникаций и, конечно, кровли. <…> В 2019 году в столице планируют отремонтировать более 1,2 тысячи крыш. Из них примерно 45% металлические скатные кровли и 55% плоские», – говорится в сообщении.

Перед началом работ жители дома определяют на собрании перечень работ и то, чего они ждут от проведения ремонта. Затем подрядная организация составляет техническое заключение, где описывает состояние строительных конструкций и инженерных систем дома.

«В этом году мы ремонтируем больше всего домов, построенных с 1969 по 1976 год. Мы осуществляем капитальный ремонт с 2015 года. В самом начале мы ремонтировали дома, которые находились в наиболее неудовлетворительном техническом состоянии, по большей части это были дома 1964–1970 годов», – отметил начальник производственного технического управления Фонда капитального ремонта (ФКР) Евгений Чуищев.

Для ремонта плоской кровли снимают старую гидроизоляцию (чаще всего это несколько слоев рубероида на картонной основе с основанием из армированной пескобетонной стяжки). Стяжку ремонтируют или полностью заменяют в зависимости от ее состояния. Затем кладут полимерно-битумный материал, в основе которого лежит полиэстер. Благодаря своим деформационным свойствам он выдерживает резкие перепады температур.

Ремонт скатных крыш проходит по-другому. Старое железо или шифер на данных крышах заменяют оцинкованным металлом. Также частично или полностью меняют обрешетку, на которой держится металл, стропильные ноги и крепления стропил. Все деревянные конструкции пропитывают огнебиозащитными составами, а чердаки утепляют минераловатными плитами.

«Сейчас в Москве осталось всего около сотни домов с шиферной крышей. Все их планируют отремонтировать до конца этого года», – заключается в материале.