РИАМО - 27 окт. Полиция разыскивает неизвестного мужчину, который проломил голову 70-летнему пенсионеру в столичном районе Перово, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел на улице Плющева, дом 10. Пожилого мужчину с открытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга тяжелой степени доставили в больницу.

«Сотрудники полиции установили, что неизвестный молотком нанес удары в область головы мужчины, причинив тяжелые ранения», – сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемого разыскивают.