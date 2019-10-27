РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 окт. Рабочие отремонтировали козырьки трех подъездов одного из домов на Красногвардейском бульваре в Подольске, сообщается на странице МУП городского округа Подольск «Дирекция единого заказчика» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске на Красногвардейском бульваре, дом 15, был выполнен ремонт кровли козырьков над подъездами №№3, 5 и 6», - говорится в сообщении.

Также сотрудники УК приступили к работам по герметизации межпанельных швов в многоквартирных домах №№17 и 19 по улице 43-й Армии.