РИАМО - 27 окт. Утром в воскресенье в московских воздушных гаванях Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали и отменили 41 рейс, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали 13 рейсов и один отменили. В Домодедове задержали 15 рейсов, отменили 10. В Шереметьеве задержано два рейса. В подмосковном аэропорту Жуковский на данный момент отмен и задержек рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.

Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 или более минут.