РИАМО - 27 окт. На станции Бескудниково, которая войдет в состав МЦД-1 «Белорусско-Савеловский», построят новую островную пассажирскую платформу и конкорс (зал для пассажиров) в рамках второго этапа реализации проекта Московских центральных диаметров, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

К концу этого года станция МЦД-1 Бескудниково будет благоустроена. Здесь заменят тактильную плитку на платформах, покрасят фасады и билетные кассы, также на платформах будут установлены погодные модули, стелы экстренного вызова и информационные табло, удобные лавочки и урны.

«На втором этапе в рамках проекта Московских центральных диаметров на станции построят новую пассажирскую платформу островного типа с навесом от осадков на всю длину. Также здесь будет построен новый конкорс», – сказал начальник дирекции МЦД столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Андрей Акимов.

Станция МЦД-1 Бескудниково находится на границе двух районов – Восточное Дегунино и Алтуфьевского, в которых совокупно проживает более 160 тысяч человек. На территории этих районов нет станций подземки, а потому для большей части населения станции МЦД-1 станут полноценными станциями нового наземного метро с тактовым движением поездов и интервалом 5-6 минут в часы пик.

Всего в границах этих двух районов будет четыре станции МЦД-1: Бескудниково, Дегунино, Лианозово, Илимская.

Запуск первых диаметров запланирован на конец 2019 года. МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» – это 132 километра пути и 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги. Уже с запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Московского региона.

Диаметры вместо радиусов: как МЦД «сблизят» Москву и Подмосковье>>