РИАМО - 27 окт. На территории Московской области и столицы в воскресенье ожидается сильный порывистый ветер, жителям региона посоветовали припарковать машину вдали от деревьев и обходить шаткие строения, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Подмосковью.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», <…> днем 27 октября местами в Московской области и Москве ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами 12-17 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Жителям региона посоветовали переждать непогоду дома. В доме нужно закрыть окна и форточки, отключить электричество и не пользоваться лифтом.

Пешеходам рекомендуют укрываться от сильного ветра в подъезде или прочном здании. Кроме того, не нужно прятаться на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около шатких и недостроенных зданий, подходить к оборванным проводам, раскачивающимся вывескам, одиноко стоящим деревьям.

При порывистом ветре машину рекомендуют поставить в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

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