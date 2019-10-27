РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 окт. На проспекте 50 лет Октября в микрорайоне Климовск городского округа Подольск иномарка сбила юношу на пешеходном переходе, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец ДТП.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 26 октября в микрорайоне Климовск.

«У дома №10 на проспекте 50 лет Октября на пешеходном переходе автомобиль Renault сбил пешехода - юношу. Пострадавший жив, я видела, как его забрала скорая помощь», - сказал собеседник агентства.

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