РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 окт. На чемпионате Московской области по пауэрлифтингу для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушениями зрения домодедовские спортсмены заняли вторые места в двух весовых категориях, сообщается на официальном сайте физкультурно-оздоровительного клуба инвалидов «Старт».

Чемпионат Подмосковья по пауэрлифтингу среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушениями зрения прошел 26 октября в Серпухове.

«Олег Токарев занял второе место в весовой категории до 75 килограммов среди спортсменов с нарушением зрения. Среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Романенко стал серебряным призером в весовой категории до 54 килограммов», - говорится в сообщении.

Всего в чемпионате Московской области приняли участие более 60 спортсменов из 11 муниципалитетов.