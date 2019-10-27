РИАМО - 27 окт. Задержанный 25-летний мужчина сознался в убийстве своих родителей в квартире в Воскресенске, назначены экспертизы по данному делу, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

По данным следствия, 25 октября в Воскресенске в квартире обнаружены тела супругов с множеством колото-резаных ран. В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершений двойного убийства задержан 25-летний сын погибших.

«На допросе следователю мужчины дал признательные показания. В ближайшее время следствием будет направлено в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения», - говорится в сообщении.

По данному делу назначены экспертизы, проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

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