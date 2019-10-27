РИАМО - 27 окт. На 43-м километре МКАД водитель легковой машины совершил наезд на отбойник, в результате ДТП пострадавших нет, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«На внешней стороне МКАД на 43-м километре произошел наезд легкового автомобиля марки Hyundai на отбойник. В результате происшествия никто не пострадал», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются все причины произошедшей дорожной аварии.