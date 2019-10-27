РИАМО - 27 окт. В деревне Голиково городского округа Солнечногорск обнаружили ручную гранату времен Великой Отечественной войны, боеприпас не представляет опасности для жизни населения, сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по Московской области.

«В 13:05 26 октября поступило сообщение об обнаружении ручной гранаты Ф-1 времен ВОВ по адресу: городской округ Солнечногорск, деревня Голиково, улица Центральная. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», - говорится в сообщении.

На месте обнаружения выставлена охрана силами местного отделения полиции. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано на 29 октября.