РИАМО - 27 окт. Предстоящее воскресенье в Москве и Подмосковье завершит аномально теплый период в октябре, столбики термометров будут показывать плюс 13-15 градусов, в некоторых районах столицы вечером возможен дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

«27 октября Московский регион будет находиться в теплом секторе циклона, где температурные показатели зафиксируют отметки на уровне 13-15 градусов. Ближе к вечеру, с подходом холодного атмосферного фронта с северо-запада местами начнется небольшой дождь», - говорится в сообщении.

Скорость ветра в воскресенье может составить до 12-14 метров в секунду, при этом предстоящей ночью ожидается усиление.

В целом такая погода не оказывает выраженного негативного влияния на организм. Ее условия благоприятны для проведения климат процедур, особенно спортивных, закаливающих мероприятий, дыхательной гимнастики на воздухе.

Для метеочувствительных людей, страдающих хроническими заболеваниями с симптомами кислородной недостаточности, биотропным внешним фактором остается пониженное содержание кислорода в приземном слое атмосферы.