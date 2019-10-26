РИАМО - 26 окт. На Кутузовском проспекте вечером в субботу произошла авария, мужчина перебегал дорогу в неустановленном месте и попал под колеса машины, сообщается в официальном Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

«В 19:15 на Кутузовском проспекте в районе дома 45 легковой автомобиль совершил наезд на мужчину, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте», — говорится в сообщении.

Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту аварии ведется расследование.