РИАМО - 26 окт. В Москве с 21:00 в субботу, а также ночью и днем в воскресенье ожидается сильный ветер, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

В городе ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами 12 -17 метров в секунду.

«Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций», — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют всем быть особенно внимательными и осторожными. В случае необходимости звоните по телефону 101 или единому телефону доверия 8 (495) 637-22-22.