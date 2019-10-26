РИАМО - 26 окт. В китайском городе Ухань с 15 по 29 октября проходят VII Всемирные военные игры, двое боксеров из Подмосковья уже завоевали золотые медали, говорится в сообщении пресс-службы министерства физкультуры и спорта региона.

Всего за награды соревнований борются более 9,3 тысячи спортсменов-военных из 109 стран мира, они соревнуются по 329 дисциплинам в 27 видах спорта.

«В соревнованиях по боксу представители Московской области стали сильнейшими сразу в двух весовых категориях. В категории до 56 килограммов обладателем золота стал Овик Оганнисян, одолевший в финальном бою спортсмена из Монголии. А в весе до 75 килограммов на верхнюю ступень пьедестала поднялся Алексей Семыкин, который превзошел бразильского боксера», — говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что подмосковные спортсмены уже неоднократно демонстрировали свой высокий профессиональный уровень и состоятельность по ходу соревновательной программы VII Всемирных военных игр.

«Мария Ласицкене триумфально и с рекордом турнира выиграла соревнования по прыжкам в высоту, затем в командных соревнованиях призовые места достались фехтовальщикам из нашего региона. Теперь двумя золотыми наградами отличились боксеры из Московской области. Овик Оганнисян и Алексей Семыкин стали чемпионами в своих весовых категориях. <…> Поздравляю спортсменов с их большими победами», — сказал министр.