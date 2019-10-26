РИАМО – 26 окт. Скончалась солистка «Бурановских бабушек» и участница «Евровидения-2012» Наталья Пугачева, об этом сообщил глава Удмуртской республики Александр Бречалов.

«Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки «Бурановских бабушек». Мои соболезнования родным и близким», — написал Бречалов на своей странице в соцсети Twitter.

Наталья Пугачева не дожила до своего 84-летия два дня. Она — народная артистка Удмуртской Республики, вместе с другими участницами ансамбля представляла Россию на «Евровидении-2012». «Бурановские бабушки» тогда заняли второе место.