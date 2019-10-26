РИАМО – 26 окт. Вопрос строительства дублера Щелковского шоссе обсудили в Общественной палате Подмосковья, в мероприятии приняли участие общественники из Балашихи, Щелкова, Фрязина, Черноголовки, Звездного городка, Ивантеевки и Богородского округа, сообщается на сайте телеканала «360».

Дублер необходим для борьбы с пробками, в которых ежедневно стоят свыше 100 тысяч автомобилей – дорога узкая и сужается до одной полосы в районе Балашихи.

«На встрече обсуждали варианты строительства дублера, все плюсы и минусы проекта. В итоге участники рекомендовали в течение месяца общественным палатам близлежащих городов обсудить предварительный план», – говорится в сообщении.

Кроме того, необходимо будет провести онлайн-голосование в Сети. На сайте Общественной палаты области у жителей спросят, поддерживают ли они строительство и предложенные варианты замены изымаемых под него участков парка «Лосиный остров».

«К сожалению, сейчас мы не увидели детальной трассировки дороги-дублера, которую Минтранс предлагает нам, общественникам, на рассмотрение. Соответственно, мы дополнительно запросим у них детализацию, представим в муниципальные общественные палаты и проведем общественные обсуждения с жителями тех муниципалитетов, по которым будет проходить данный дублер», – заявил председатель комиссии по ЖКХ, транспорту, строительству инфраструктуры и благоустройства военных городков ОП МО Вячеслав Панькин.

Общественники уверены, что строительство дублера шоссе не только решит проблему транспортной доступности населенных пунктов, но еще и привлечет в города инвесторов. При этом улучшатся экономический климат и качество жизни людей в целом.

«Я понимаю, что чувствуют люди, которые здесь проживают. Все эти газы никуда не деваются. Этим мы дышим. Я же борец за экологию. Поэтому на форуме встал вопрос, что нужно срочно делать еще одну трассу», – отметила заместитель председателя комиссии по экологии Общественной палаты МО Ульяна Белова.