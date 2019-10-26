РИАМО - 26 окт. Информация о наезде трамвая на мужчину на улице Константина Царева не соответствует действительности, сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичного управления ГИБДД.

«В 17:40 поступила информация, что трамвай якобы наехал на пешехода. Когда приехали сотрудники, оказалось, что на трамвайных путях просто лежит мужчина. Трамвай до него доехал и остановился. Никакого наезда не было», – сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщили, что в районе дома 4 по улице Константина Царева водитель трамвая совершил наезд на пешехода.