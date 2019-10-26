РИАМО - 26 окт. В подмосковном Ликино-Дулеве пенсионер напал с ножом на сожителя своей дочери, пострадавший госпитализирован, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Мужчину 1980 года рождения с проникающим ножевым ранением брюшной полости госпитализировали 25 октября около 15:15.

«За совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции отец сожительницы пострадавшего 1945 года рождения. Преступление совершено в ссоре на почве внезапно возникших неприязненных отношений», — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.