РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 окт. Воспитанники домодедовского стадиона «Авангард» завоевали медали на всероссийском турнире по рукопашному бою в Туле, сообщил тренер секции армейского рукопашного боя стадиона «Авангард» Андрей Андреев.

По итогам соревнований золото завоевали Анастасия Филиппова (категория 12-13 лет, до 50 килограммов), Данила Левашев (12-13 лет, до 65 килограммов), Екатерина Вальчук (16-17 лет, свыше 65 килограммов), Мария Егорова (16-17 лет, до 60 килограммов). Второе место у Карины Коняхиной (12-13 лет, до 39 килограммов). В той же категории бронзу выиграл Кирилл Степанов. Также третье место у Александра Зайцева (14-15 лет, до 42 килограммов) и Максима Сергеева (14-15 лет, до 46 килограммов).

«Поздравляем ребят с успешным выступлением и отбором на первенство России», - написал Андреев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Всероссийский турнир по рукопашному бою проходил 25-26 октября в Туле на базе универсального спортивного комплекса «Новое поколение». Участие приняли более 300 спортсменов из 15 регионов.