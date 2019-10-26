РИАМО (БАЛАШИХА) – 26 окт. Серебряную награду международного конкурса Build School Project завоевал проект реконструкции и модернизации пристройки к детской музыкально-хоровой школе «Пионерия» имени Георгия Струве в Балашихе – концертного зала, оборудованного трибунами-трансформерами, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Объекты образования в Подмосковье завоевали 6 наград конкурса Build School Project, который ежегодно проводится Союзом архитекторов России. В их числе и проект концертного зала для детской музыкально-хоровой школы «Пионерия» имени Струве. Конкурс прошел в рамках международной выставки Build School, задача которого – привлечь внимание к проектированию объектов образования и распространению лучших практик на территории России.

«Мы очень рады, что этот проект по строительству концертного зала на 500 мест с хорошей акустикой, оборудованного трибунами-трансформерами, которые позволят использовать его для различного формата выступлений, получил серебряную награду. Мы очень долго шли к этому. Георгий Струве всю свою жизнь мечтал о концертном зале. Мы обращались за помощью к очень многим людям, и сегодня, наконец, приблизились к осуществлению мечты», – сказала директор музыкального учреждения Александра Веремеенко.

Она добавила, что «Пионерия», где обучается 560 детей, является победителем и постоянным участником мировых и российских конкурсов и фестивалей.

«Мы ежегодно устраиваем областные конкурсы, среди которых «Юные таланты Московии», а также хоровые форумы, семинары, педагогические конференции, принимаем много зарубежных гостей. Наши педагоги входят в международную организацию хормейстеров «Камертон» в Минске. Поэтому зал нам очень необходим», – пояснила Веремеенко.

Главный хормейстер «Пионерии» Елена Веремеенко рассказала, что все, кто участвовал в проектировании зала, с большой любовью и трепетом отнеслись к поставленным задачам, детально узнавали, что нужно, побывали на концертах школы в Большом зале Консерватории имени П.И. Чайковского, концертном зале имени Гнесиных, на других площадках, понимали, что нужна хорошая акустика.

«Архитекторы все время были с нами на связи, вместе обсуждали, что должно быть. Задача стояла построить современный зал, в котором можно проводить мероприятие любого уровня, как это делается во многих странах, когда площадка за 10 минут может трансформироваться», – пояснила Веремеенко.

Строительство зала начнут весной 2020 года, а завершат в 2021 году.