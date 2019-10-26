РИАМО - 26 окт. Центр обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) отмечает шестилетие своего основания, за это время его сотрудники оказали помощь примерно миллиону человек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров с начала года оказали помощь 90 тысячам пассажиров. А за все время работы службы они сопроводили почти миллион человек», — говорится в сообщении.

Сотрудники центра бесплатно сопровождают в метро инвалидов, пожилых людей и детей, многодетные семьи, помогают слабовидящим, организовывают проезд групп детей.

ЦОМП работает не только в метро. Его сотрудники могут проводить к поездам дальнего и пригородного сообщения, до автовокзалов и остановок общественного транспорта, посадить на аэроэкспресс, а также помочь добраться до социальных и культурных учреждений, например, до Третьяковской галереи, Пушкинского музея, Музея русского импрессионизма или же до центров «Мои документы». Всего для горожан разработали 90 маршрутов.

Всего в Центре обеспечения мобильности пассажиров работают около 300 сотрудников, которые перевозят пассажиров с 07:00 до 20:00. Заявку на бесплатное сопровождение можно оформить в официальном мобильном приложении «Метро Москвы», на сайте метрополитена или позвонив по бесплатным телефонам: +7 (495) 622-73-41 или +7 (800) 250-73-41.