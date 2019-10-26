РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 окт. Белостолбовский дом культуры в Домодедове отметил 50-летний юбилей, сообщается в официальной группе комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Праздничная концертная программа «Камера. Мотор. Юбилей.» прошла 25 октября.

«Артисты порадовали гостей и зрителей современной программой, наполненной юмором, сатирой, а также замечательными вокальными и танцевальными номерами. Публика в зале, в свою очередь, ответила искренними поздравлениями и множеством теплых слов», - говорится в сообщении.