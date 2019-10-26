РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 окт. Власти подмосковного Подольска примут меры, чтобы при строительстве дороги на улице 43-й Армии не стекала грязь на тротуар и проезжую часть, в конце октября на ней начнутся работы по укладке асфальтобетонного покрытия, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался на интернет-портале «Добродел», что при строительстве дороги на улице 43-й Армии текут реки грязи. На посту мойки колес не организован дренаж, и вся вода стекает на тротуар и проезжую часть. Также не организованы переходы, и людям приходиться пробираться через ямы и грязь. Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу благоустройства на улице 43-й Армии.

«Администрацией Подольска по указанной в обращении информации проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по устранению нарушения проведут в срок до 30 октября 2019 года. В конце октября после завершения работ по переустройству инженерных сетей на дороге начнется устройство дорожной одежды и асфальтобетонного покрытия. Рабочее движение на участке планируется открыть до конца 2019 года», - сказал заместитель главы администрации по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Строительство дороги на улице 43-й Армии ведется в рамках госпрограммы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» с финансированием из регионального бюджета. После завершения работ дорога станет четырехполосной, ее протяженность составит более 1,3 километра. Улица станет продолжением Южного обхода Подольска, построенного в 2016 году.