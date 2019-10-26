РИАМО - 26 окт. Людей эвакуировали из торгово-развлекательного центра «Гудзон» на юге Москвы из-за сработавшей пожарной сигнализации в одном из помещений, сообщается в Twitter-аккаунте столичного главка МЧС РФ.

«Каширское шоссе, дом 14, ТРЦ «Гудзон». Сработала пожарная сигнализация в одном из залов. Администрация ТРЦ вывела людей до прибытия пожарных в целях безопасности», – говорится в сообщении.

Признаков возгорания нет, произошло ложное срабатывание сигнализации.