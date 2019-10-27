РИАМО - 27 окт. Образовательный проект для школьников и студентов «Бизнес-уикенд» возобновил работу в Москве, в воскресенье состоится первый бизнес-тренинг «Дверь в предпринимательство», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«27 октября стартует серия однодневных тренингов с участием известных представителей бизнеса «Дверь в предпринимательство». Встречи будут проходить по воскресеньям до конца года в технопарке «Нагатино». Желающие посетить их должны зарегистрироваться на сайте проекта», - говорится в сообщении.

Участники проекта смогут пользоваться онлайн-библиотекой видеокурсов и вебинаров, выполнять интерактивные задания.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин отметил, что проект стартовал в октябре 2018 года, и за это время в тренингах приняли участие около 24 тысяч школьников и студентов. В итоге 150 перспективных участников получили поддержку города, включая менторство авторитетных предпринимателей.

«Бизнес-уикенд» - это бесплатный городской образовательный проект для старшеклассников и студентов по основам предпринимательства. Участники придумывают бизнес-идеи и собирают команду для реализации. Проект вошел в число лучших региональных практик поддержки малого и среднего предпринимательства.