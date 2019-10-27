РИАМО - 27 окт. Русское географическое общество организует «Географический диктант» в воскресенье, в столице он пройдет на различных городских площадках, включая школы, вузы и социальные центры, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Для участия в диктанте необходимо пройти регистрацию.

«Каждый вариант диктанта состоит из 40 вопросов, разделенных на две части, которые различаются степенью сложности. Первая включает 10 вопросов. Они охватывают общеизвестные факты из географии. Во второй части, состоящей из 30 вопросов, участник сможет применить образное мышление, логику и эрудицию», – говорится в сообщении.

Также в воскресенье можно будет узнать результаты конкурса научных работ и проектов «Московский мегаполис: география, экология, краеведение и туризм», который проходил в университете с 25 сентября по 25 октября.

В 13:30 состоится лекция-беседа «География в Московском городском». Ее проведут в аудитории № 316. Во время лекции преподаватели и студенты кафедры географии расскажут о направлениях и условиях географической подготовки в МГПУ.

Чтобы пройти на территорию университета, нужен паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

В прошлом году диктант провели в 97 странах мира. Тогда с приветствием к участникам акции с орбиты Международной космической станции обратился российский космонавт Сергей Прокопьев. А лидером по количеству площадок в России стала Башкирия (416 площадок), за рубежом — Китай (10 площадок) и Белоруссия (девять площадок). Диктант написали более 257 тысяч человек, еще 119 тысяч проверили свои знания онлайн.

Всего за четыре года проведения диктанта его участниками стали около 900 тысяч человек.